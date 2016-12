Freudenstadt Hauswirtschaftlerin heimst Erfolg ein

Der Landesleistungswettbewerb stand diesmal unter dem Motto "Hauswirtschaft – Azubi 4.0, kompetent – sozial – vernetzt – leidenschaftlich – kreativ". Die zwölf besten Auszubildenden des dritten Lehrjahres aus ganz Baden-Württemberg wurden dazu an die Edith-Stein-Schule nach Freiburg eingeladen. Die Luise-Büchner-Schule Freudenstadt wurde dabei von Ruth Heizmann vertreten. Gegenwärtig absolviert die aus Rötenberg stammende Schülerin ihre Ausbildung zur Hauswirtschafterin im EC Freizeit- und Schulungszentrum in Dobel im Kreis Calw.

Beim Landesleistungswettbewerb haben die Auszubildenden verschiedenartige Aufgaben zu bewältigen: Neben einer Vorstellung des eigenen Lehrbetriebs musste in Teamarbeit auch ein umfassendes Konzept für eine Jobmesse entwickelt werden. Die Teilnehmer sollten dabei nicht nur ihren Ausbildungsberuf zur Hauswirtschafterin überzeugend präsentieren, sondern auch die Messegäste mit adäquaten Speisen verpflegen. Ruth Heizmann stellte hierfür Apfeltaschen, Müsliriegel sowie Pizza-Schnecken her. Ruth Heizmann sagte, der Landeswettbewerb sei für sie ein ganz besonderen Ereignis, gewesen, da sie andere Lehrling kennengelernt und ihr die Zusammenarbeit mit diesen viel Freude bereitet habe. Mit ihrem zweiten Platz begeisterte die angehende Hauswirtschafterin die Lehrkräfte an der Luise-Büchner-Schule. Außerdem hat sich damit für die deutsche Juniorenmeisterschaft Hauswirtschaft in Neusäß bei Augsburg qualifiziert.