Freudenstadt "Happy-Video" holt zweiten Platz

Freudenstadt/Berlin. Bei der Preisverleihung des "Golden City Gate" in Berlin belegte das in und über Freudenstadt gedrehte "Happy-Video" den zweiten Platz in der Kategorie "Bester Videoclip national/international". "Das Goldene Stadttor" ist die angesehenste Auszeichnung im Genre Tourismus-Marketing, so die Freudenstadt Tourismus. Sie wird auf der Tourismusmesse in Berlin verliehen. In erster Linie habe das Video die Jury mit seiner die Vielfalt, seiner Lebensfreude und seiner Umsetzung überzeugt.