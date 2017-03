Freudenstadt Handwerkszeug für Führungskraft

"Sie haben Kenntnisse erworben, um Ihre persönliche Stellung als Fachkraft in der freien Wirtschaft zu sichern, und haben nun das Handwerkszeug, eine Führungskraft zu werden. Ihre Leistung und Ihre harte Arbeit verdient großen Respekt und Anerkennung", sagte Hirsch bei der Abschiedsfeier. Die frisch gebackenen Lehrgangsteilnehmer eigneten sich bei der Industrie- und Handelskammer in den zwei Prüfungsteilen "Basisqualifikation" und "Handlungsspezifische Qualifikation" betriebswirtschaftliches und technisches Wissen an. Die Inhalte wurden im Lehrgang anwendungsbezogen vermittelt und an die vorhandenen Kenntnisse angeknüpft. Dies erforderte auch die Bereitschaft der Teilnehmer, die Lehrgangsinhalte eigenständig vorzubereiten und zu vertiefen.

Weitere Perspektiven öffnen sich den Kursteilnehmern nun durch die Möglichkeit zur Teilnahme am IHK-Lehrgang "Geprüfter Technischer Betriebswirt".

Weitere Lehrgänge "Geprüfter Industriemeister Metall" starten am 27. März (Vollzeitlehrgang) und am 1. April (Wochenendlehrgang) in Pforzheim, am 2. Mai in Freudenstadt und am gleichen Tag in Nagold.