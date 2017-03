Freudenstadt Haben Kinder falschen Alarm ausgelöst?

Der Fall trug sich kurz nach 13 Uhr zu. Gemeldet wurde ein "brennender Mann" in einer Wohnanlage in der Bahnhofstraße. Die Feuerwehr Freudenstadt rückte mit einem kompletten Löschzug an, vier Fahrzeuge inklusive Drehleiter und 22 Männern. Sie konnten rasch wieder abrücken, nachdem sie den Gebäudekomplex abgesucht und an allen Wohnungen geklingelt hatte, so Abteilungskommandant Tom Anger. Er hatte den Einsatz geleitet.

Die Polizei suchte nach den Scherzbolden. Offenbar war der Anruf von einer Telefonzelle gleich um die Ecke abgesetzt worden. Wenn die Anrufer ermittelt werden, könnte es teuer werden; den Feuerwehrleuten haben sie auf jeden Fall die Mittagspause versaut.