Freudenstadt Gute Lage war nicht verfügbar

Im kommenden Jahr würden sich zudem seine Eltern, die Seniorchefs, aus dem Unternehmen zurückziehen. Hammer will sich dann auf die anderen Standorte des "Jeans Store" in Rottenburg und Nagold konzentrieren. Dort befänden sich die Geschäfte in besserer Lage als in Freudenstadt. "Der verstärkte Online-Handel ist nicht schuld", betont Hammer. Vielmehr habe in der Forststraße einfach keine Entwicklung stattgefunden.