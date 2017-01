Freudenstadt Guides zeigen Gästen die schönsten Flecken

Wer im Schwarzwald nicht nur wandern, sondern auch etwas über die vielfältige Natur- und Kulturlandschaft erfahren will, ist bei den Schwarzwald-Guides genau richtig, heißt es in einer Pressemitteilung des Naturparks Schwarzwald Nord/Mitte. Die zertifizierten Guides böten geführte Touren für jedes Alter und jeden Geschmack an. Das Jahresprogramm 2017 hat 200 Termine von Januar bis Dezember. Die Schwarzwald-Guides machen die Teilnehmer mit den Tieren und Pflanzen zwischen Wald, Weide und Wiese vertraut.

Das Angebot sei abwechslungsreich: Beim Naturspaziergang zum Schäfer könnten die Teilnehmer alles über Lämmer, Wolle und Hütehunde erfahren. Kulinarisch werde es bei einer Kräutertour mit anschließendem Flammkuchenessen. Und bei einer Fotosafari ließen sich die Naturschönheiten des Naturparks im Bild festhalten. Natürlich würden auch wieder die Themen Wein, Streuobst und Pilze besetzt.

"Neu in diesem Jahr sind besondere Gruppenwanderungen, die die Schwarzwald-Guides gemeinsam mit dem langjährigen Naturpark-Partner Alpirsbacher Klosterbräu anbieten", so Naturpark-Geschäftsführer Karl-Heinz Dunker.