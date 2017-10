Freudenstadt Grußwort

Das Auftragsvolumen im Handwerk ist sehr gut. Aus diesem Grund sucht das Handwerk junge Menschen, die mit uns diesen gemeinsamen erfolgreichen Weg gehen. 17 Handwerksinnungen mit über 800 Betrieben bieten attraktive Ausbildungsplätze an. Über 8000 Menschen sind in den Betrieben im Landkreis Freudenstadt beschäftigt. Die Handwerksbetriebe geben jungen Menschen die Chance, einen zukunftsfähigen Beruf zu erlernen. Diese Zahlen zeigen eindrucksvoll, welche Bedeutung das Handwerk in unserer Dienstleistungsgesellschaft und in der Region hat.

Wer einen Handwerksberuf erlernt, braucht sich vor Arbeitslosigkeit nicht zu fürchten. Die hohen Kundenanforderungen fordern ein Höchstmaß an Ausbildung und Wissensvermittlung. Das Handwerk ist sich dessen bewusst und wird auch in Zukunft seiner Verantwortung gerecht werden.

Die Kreishandwerkerschaft, die Schulen und die Betriebe sind in einem ständigen Dialog, damit die Ausbildung betriebs- und kundengerecht erfolgt. Die Zeit der Prüfungen ist vorbei, die Gesellenstücke wurden hergestellt und abgenommen, die Lehrzeit ist zu Ende, und der Kreis der Ausbildung hat sich geschlossen. Wir freuen uns mit den Eltern, den Ausbildungsbetrieben und den Lehrern über die eindrucksvollen Leistungen und die bestandenen Prüfungen der Junghandwerker.

Der Vorstand der Kreishandwerkerschaft gratuliert allen zu diesem Erfolg, und unsere diesjährige Lehrabschlussfeier soll auch wieder eine würdevolle Anerkennung dieser Leistung sein. Das Handwerk nimmt trotz schwieriger Rahmenbedingungen seine Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft ernst und gibt vielen jungen Menschen eine Chance im Berufsleben. Für diese Leistung bedanken wir uns bei allen Ausbildungsbetrieben. An dieser Stelle auch ein Dankeschön an alle verantwortlichen Lehrkräfte in den Berufsschulen für die sehr gute Zusammenarbeit. Ein weiterer Dank gilt den Prüfungskommissionen der einzelnen Innungen und den Ausbildungsbetrieben mit deren Meistern und Gesellen, die alle ein hohes Maß an Mitverantwortung tragen. Wir heißen Sie herzlich willkommen in der großen Familie Handwerk und rufen Ihnen zu: "Handwerk ist unsere Zukunft!"

Theresa Dettling (Schreinerei Burkhardt, Loßburg), Daniel Friedel (ZiefleKoch GmbH, Waldachtal), Patrick Groß (Dominik Ade e. K., Sulz), Maik Klein (Schreinerei Martin Mönch, Freudenstadt), Johannes Klumpp (Schreinerei Schaber, Freudenstadt), Nevio Krause (Schreinerei Robert und Ewald Finkbeiner GmbH, Baiersbronn), Hannes Leipersberger (rodi Rolf Dieterle BANKEN & OBJEKTE, Pfalzgrafenweiler), Markus Möhrle (Möhrle Intarsien, Baiersbronn), Lukas Müller (Willi Pfeffer DER SCHREINER GmbH & Co. KG, Eutingen), Devon Paulsen (Diakonieverbund Dornahof & Erlacher Höhe e. V., Freudenstadt), Lars Rasch (Schreinerei Ralf Bohnet, Waldachtal), Michael Routschka (Schreinerei Wolper, Freudenstadt), Saskia Viertel (ZiefleKoch GmbH, Waldachtal), Michael Welle (Müller Manufaktur Möbelbau GmbH, Bad Rippoldsau-Schapbach), Robin-Manuel Wenger (Feine Landhaus Wohnkultur Hans-Dieter Mast e. K., Pfalzgrafenweiler)

Tobias Bäuerle (Holzbau Faßnacht GmbH & Co. KG, Horb), Valentin Brezing (Zimmergeschäft Achim Wetzel, Eutingen), Fabian Eitelbuß (Zimmergeschäft Werner Oettinger, Horb), Felix Joachim (Holzbau Faßnacht GmbH & Co. KG, Horb), Frieder Mast (Holzbau Haist GmbH, Baiersbronn), Sebastian Mayer (Holzbau-Vogt, Loßburg), Lukas Nafz (Zimmergeschäft Claus Kübler, Pfalzgrafenweiler), Christian Rapp (Klumpp Holzbau, Freudenstadt), Andreas Sauter (Zimmergeschäft Dieter Günther, Baiersbronn), Maximilian Schäfer (Holzbau Haist GmbH, Baiersbronn), Martin Zinser (Zimmerei & Holzbau Nafz, Horb)