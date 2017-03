Freudenstadt Grünprojekt: Jetzt sind Ideen gefragt

"Der Erfolg hängt damit zusammen, dass die Bürger gehört und somit ein Teil des Projekts werden", sagt Philipp Heidiri vom Amt für Stadtentwicklung in Freudenstadt. Bei ihm und Amtsleiter Rudolf Müller laufen die Fäden für das Grünprojekt in Freudenstadt zusammen. Auf Baiersbronner Seite ist Thomas Kurtosch, der Leiter des Bauamts, zuständig. "Wir arbeiten gut zusammen, das funktioniert wunderbar", schildert Philipp Heidiri. "Was die Inhalte angeht, sind wir in enger Abstimmung."

Zurzeit werden die Ideen aufgearbeitet, die im Juni vergangenen Jahres bei einer Auftaktveranstaltung mit Bürgern und Vereinen aus Freudenstadt und Baiersbronn in Friedrichstal geäußert wurden. Diese Ideen sollen in die Auslobung des Wettbewerbs einfließen. Aus dem Wettbewerb, an dem sich Planungsbüros beteiligen können, soll dann ein Masterplan entstehen. Für diese Vorgehensweise habe man sich in Abstimmung mit der Gesellschaft bwgrün deshalb entschieden, weil es so eine große Distanz von rund acht Kilometern bei einem Grünprojekt noch nie gegeben habe, so Heidiri. Der Masterplan solle den grundsätzlichen Rahmen für das Projekt bilden. Das Ganze sei eine andere Herausforderung wie das Grünprojekt in Horb, meint der Mitarbeiter des Amts für Stadtentwicklung. Es sei vorstellbar, dass kleinere Projekte innerhalb des Masterplans mit eigenen Realisierungswettbewerben ausgegliedert werden, so Heidiri. Große Herausforderungen im Gesamtplan seien sicherlich der "Sprung" vom Freudenstädter Marktplatz ins Christophstal, die Wegebeziehungen und die Integration des Elements Wasser in das Grünprojekt.

Mit der Homepage, die im März an den Start geht, soll die Beteiligung der Bürger nochmals forciert werden. "Je früher wir die Ideen haben, desto besser und intensiver sind die Vorbereitungen", ist Philipp Heidiri überzeugt.