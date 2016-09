Freudenstadt Grüne demonstrieren gegen TTIP

Am 17. September gibt es die erste Großdemo in sieben deutschen Städten. Die in Stuttgart beginnt um 12 Uhr vor dem Hauptbahnhof. "CETA und TTIP drohen, viele in Europa mühsam errungene Werte zu untergraben", heißt es in einer Pressemitteilung des Kreisverbands der Partei Grünen. Dazu zählten Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, Umweltschutz und Verbraucherschutz. Im Herbst gehe die Auseinandersetzung in die "heiße Phase". EU und USA drückten aufs Tempo und wollten TTIP bis zum Jahresende fertigverhandeln. CETA sei bereits fertigverhandelt.

Bei beiden Abkommen sollen Großunternehmen auf Schadensersatz klagen können, wenn neue Gesetze ihre Profite schmälern. Eine transnationale Protestbewegung auf beiden Seiten des Atlantiks stemme sich gegen diese Abkommen, die nur wenigen wirtschaftlichen Interessengruppen dienten und eine gerechte, soziale und ökologische Weltwirtschaftsordnung unmöglich machten.

Die Initiatoren der Fahrt nach Stuttgart schlagen vor, mit der Bahn zu fahren. Je fünf Personen können mit einem Baden-Württemberg-Ticket für 27 Euro anreisen. Die Abfahrtszeit von Freudenstadt ist 10.16 Uhr mit der S-Bahn ab Hauptbahnhof. Für Teilnehmer aus dem Raum Horb ab 10.42 Uhr in Hochdorf, ab 10.46 Uhr in Eutingen oder 10.37 Uhr ab Horb. Zur Bildung von Fahrgemeinschaften sollten die Teilnehmer etwa zehn Minuten vor Abfahrt am Bahnhof sein.