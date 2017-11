Freudenstadt Große Feiern stehen im Wolftal an

Bürgermeister Bernhard Waidele und Tourist-Infoleiter Josef Oehler begrüßten bei der Vereinsvertreterversammlung die Vorsitzenden und deren Vertreter im Kurhaus. Sie dankten Angelika Roneker von der Kurverwaltung für die Koordinierung der Termine.

Höhepunkt im Vereinsjahr wird wohl das 200-jährige Bestehen des Schapbacher Musikvereins Harmonie, das von Freitag bis Montag, 7. bis 10. September, gefeiert wird. Für das viertägige Fest wird ein großes Zelt auf dem Festplatz bei der Leichtathletikanlage aufgestellt. Am Freitag findet das Festbankett statt und am Sonntag startet ein großer Umzug durch das Dorf, sagten die beiden Vorsitzenden des Musikvereins, Patrick Roth und Kurt Schmieder. Zudem ist die Harmonie auch Ausrichter des Verbandsmusikfestes. Mit einem Handwerkervesper klingt das Musikfest am Montag aus. Die Vorsitzenden baten um Mithilfe aller Vereine aus beiden Ortsteilen.

Im Januar und Februar stehen in beiden Ortsteilen wieder die Fasnetstermine auf dem Programm. Die Jahreskonzerte der beiden Blaskapellen wurden für 24. März (Blasmusik und Trachtenkapelle) und 2. April (Harmonie) terminiert. An Pfingsten findet wieder das Mulag- und Dreibeiner- Treffen statt. Der "Lauf an der Wolf" findet am Freitag, 1. Juni statt. Das Ortspokalturnier beginnt am Montag, 4. Juni. Die Wolftal-Mountainbike-Tage sind vom 21. bis 24. Juni. Das NSU-Prinz-Treffen ist vom 4. bis 8. Juli geplant. Daher findet das Lichterfest im Kurpark schon am Samstag, 7. Juli, statt.