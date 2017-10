Freudenstadt Größte Fehlentscheidung: nicht entscheiden

Und wenn die Entscheidung dann falsch ist?

Ja, dann ist es halt so, oder? Das gehört genauso dazu. Und daraus kann man lernen. Ein Beispiel: Sie gehen in ein italienisches Restaurant und wollen eigentlich einen Teller Spaghetti essen. Dann bestellen Sie doch eine Pizza. Und ärgern sich später, dass Sie nicht die Spaghetti gewählt haben. Dabei ist es ganz einfach, auf seinen Bauch zu hören. Wir müssen darauf hören, was uns der Bauch sagt. Es muss nicht alles im Kopf entschieden werden, wir sollen viel öfter das Bauchgefühl einfließen lassen.

Wer entscheidet sich leichter, Frauen oder Männer?

Ich denke, Männer. Das sagt uns auch die Statistik. Wenn eine Frau einkaufen geht... Männer sind nicht so wählerisch, sind vielleicht zielgerichteter. Wenn ein Mann eine Hose einkaufen will, schaut er sich nicht zuerst Schuhe an.

Aus welchem Grund haben Sie sich entschieden, die Kinderwerkstatt "Eigen-Sinn" und die Familie Haist mit Ihrem Vortrag zu unterstützen?

Bei unserem ersten Zusammentreffen während einer Ausstellung mit Fußbällen von Straßenkindern habe ich die Leidenschaft und den Einsatz erlebt, die hinter beiden Projekten, hinter der Kinderwerkstatt und der Ausstellung, stecken. Ich war von beiden total fasziniert und bin das bis heute. Auch als Botschafter der Kindernothilfe.

Wer kommt üblicherweise zu Ihren Vorträgen über Entscheidungen unter Druck?

Normalerweise Führungsleute, Manager, Entscheider. Aber das Thema berührt eigentlich alle, auch Hausfrauen und Mütter. Es geht ja um die Persönlichkeit, um Werte. Und das ist etwas für Jederfrau und Jedermann.

Was war Ihre persönlich schwerste Entscheidung? Und war sie richtig?

Das war wohl die Entscheidung, die Familie zu verlassen. Und sie war richtig, absolut. Da muss man dann auch hinstehen, klar und offen sein.