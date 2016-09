Freudenstadt Grafik und Abstraktion

Fritz Stelzer wurde 1905 in Ulm geboren. Nach seiner Ausbildung zum Elektromechaniker studierte er an der Stuttgarter Hochschule für Kunstgeschichte und absolvierte eine Ausbildung zum Grafiker in Hamburg. Ende der 20er-Jahre veröffentlichte er als Mitglied der Jugendbewegung und des Wandervogels unter dem Namen "Pauli" Zeichnungen in verschiedenen Zeitschriften.

1930 erhielt Fritz Stelzer ein Stipendium an der Württembergischen Staatlichen Kunstgewerbeschule Stuttgart. Drei Jahre später erteilten ihm die Nationalsozialisten Berufsverbot. Die Gestapo beschlagnahmte seine Zeichnungen, Aquarelle, Grafiken und Druckvorlagen. Der Strafeinzug zum Kriegsdienst führte in russische Kriegsgefangenschaft, aus der er 1945 entlassen wurde. Danach arbeitete Fritz Stelzer als freier Grafiker und beteiligte sich seit 1958 an Ausstellungen der ein Jahr zuvor in Freudenstadt gegründeten Künstlergemeinschaft "Das Quadrat".

Der Gitarrist Horst Köhler umrahmt die Vernissage musikalisch. Das Grußwort spricht Kreisvolkshochschuldirektor Sascha Falk. Eduard Singer, der Schwiegersohn des Künstlers, führt in die Ausstellung ein. Für die Verköstigung sorgt der Weltladen Freudenstadt. Nähere Informationen gibt es bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon 07441/ 9 20 14 44 oder per E-Mail an fds@vhs-kreisfds.de.