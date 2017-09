Freudenstadt Gräber richten sich nach Mekka

Außerdem habe es bei der Vergabe der Gräber leicht so gesteuert werden können, dass Platz für den neuen Bereich bleibt, so Müller. Wichtig ist ihm, dass die muslimischen Gräber nicht an den Rand des Friedhofs "gedrängt" sind, sondern nahe des Zentrums bei der Kapelle liegen.

Seit einiger Zeit könnten sich Muslime in Deutschland im traditionellen Leintuch beisetzen lassen, sofern nicht etwa andere Gründe gegen eine solche Art der Bestattung sprechen. Das gelte auch für den Freudenstädter Friedhof, sagt Müller. Diese Möglichkeit gebe es auch in Freudenstadt schon länger. Da mit der Einrichtung des Bereichs keine zusätzlichen Kosten zum laufenden Betrieb verbunden gewesen seien, war das Gräberfeld für muslimische Bestattungen auch nicht Thema im Gemeinderat. Den Bereich gebe es in dieser Form bereits seit etwa Anfang des Jahres, sagt Müller. Seines Wissens habe es bislang eine Beisetzung dort gegeben.

Keine zusätzlichen Kosten

Damit die Mitglieder der muslimischen Gemeinden der Stadt Genaueres über diese Möglichkeit der Bestattung erfahren, besucht Müller auch das Fastenbrechen der alevitischen Gemeinde Freudenstadts an diesem Samstag.