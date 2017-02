Freudenstadt Gleichstellung nur halbe Stelle wert

Kreis Freudenstadt. "Männer und Frauen sind gleichberechtigt", heißt es im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Dass dies in der Realität aber ganz anders aussieht, darauf ging Susanne Brückner, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Pforzheim, in einem ausführlichen Referat ein, zu dem sie die Kreisverwaltung eingeladen hatte. Sie schilderte ihre Aufgaben in Pforzheim und nannte Beispiele ihrer Arbeit. Dabei erwähnte sie auch das "Gesetz zur Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst des Landes Baden-Württemberg" (ChancenG). Ziele sind die gezielte Förderung von Frauen, die Beseitigung von Unterrepräsentanzen und die Förderung der Vereinbarkeit von Familie/Pflege und Beruf.

Nach diesem Gesetz muss der Kreis Freudenstadt zum 27. Februar dieses Jahres eine Beauftragte für Chancengleichheit einsetzen. Eine 50-Prozent-Stelle hat die Kreisverwaltung im Haushalt 2017 vorgesehen. Dafür erhält er eine pauschale Erstattung vom Land von 21 250 Euro. Bei einer Vollzeitstelle mit einem Personalaufwand auf rund 52 000 Euro würde die Erstattung laut Landrat Klaus Michael Rückert 42 500 Euro betragen.

Weil eine Umfrage der Kreisverwaltung ergeben hatte, dass Landkreise vergleichbarer Größe den Posten ebenfalls nur mit einer halben Stelle besetzt haben, empfahl der Kreis Freudenstadt, dies ebenso zu handhaben. Die Stelle soll in der zweiten Jahreshälfte mit einer Rückkehrerin aus der Elternzeit besetzt werden. Bis dahin soll ab dem 27. Februar Sarah Schauer von der Stabsstelle Rechtsamt den Posten übernehmen.