Freudenstadt Glanzvolle Kompositionen

Freudenstadt. Das Stuttgarter Barock-Collegium mit Eckhard Schmidt und Rudi Scheck (Trompeten) sowie Kirchenmusikdirektor Christian-Markus Raiser (Orgel) gastiert am Sonntag in der evangelischen Stadtkirche in Freudenstadt. Das festliche Neujahrskonzert beinhaltet vorwiegend Werke des Barock für die glanzvolle Besetzung von zwei Trompeten und Orgel.

Alle drei Musiker sind renommierte Vertreter ihres Fachs: Der gebürtige Stuttgarter Eckhard Schmidt ist seit 1988 erster Trompeter an der Hamburger Staatsoper und lehrt seit 2000 an der Hamburger Musikhochschule.

Der ebenfalls aus Stuttgart stammende Rudi Scheck ist freischaffend als Trompeter tätig und wirkt gelegentlich bei Aufführungen des Bach-Collegiums Stuttgart unter Leitung von Helmuth Rilling und Konzerten der Stuttgarter Philharmoniker mit.