Freudenstadt Gilde fördert berufliche und persönliche Zielplanung

Über 25 aktive Anwender beruflicher und persönlicher Planungsmethoden üben und lernen gemeinsam in regelmäßigen monatlichen Treffen, die im Hotel Teuchelwald stattfinden, um sich beruflich und privat weiterzuentwickeln. Dabei treffen sich Menschen mit unterschiedlichen Berufen und Lebensläufen, um sich gegenseitig zu beraten, zu unterstützen, zu fördern und zu coachen. Das Programm umfasst Workshops und Vorträge zur beruflichen und persönlichen Zielplanung, Zeit-und Durchführungsplanung. Es werden auch Vorträge aus dem Gebiet der Philosophie, Geschichte, Projektmanagement oder Psychologie gehalten.

Der Freundeskreis ist frei von finanziellen, religiösen und politischen Interessen, betont Manfred Hildebrand aus Heimsheim, der Mitglied des Kreises ist und alle vier Wochen zu den Treffen nach Freudenstadt reist. Auch Gäste aus München, Karlsruhe und Augsburg seien regelmäßig dabei. In Deutschland gibt es nur noch drei Gilden. Die Freudenstädter ist die Größte. Weitere existieren noch in Hannover und Bremen. Wie Manfred Hildebrand unserer Zeitung mitteilte, will der Enkeln von Gustav Großmann, die Gilden wieder aufleben lassen. Eine gebe es inzwischen auch in Zürich. In der Nachwuchsarbeit sei in jüngster Vergangenheit nicht sehr viel getan worden, so Hildebrand, aus diesem Grund bietet die Gilde Freudenstadt aus Anlass des 40-jährigen Bestehens die Möglichkeit, die Methode und die Teilnehmer kennenzulernen.

Am Samstag, 11. März, findet dazu ein Gästetag statt. Interessierte können sich telefonisch unter der Nummer 07033/1 31 78 oder per E-Mail an manfredhildebrand@t-online.de anmelden.