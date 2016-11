Freudenstadt Gewinne hinter jedem Türchen

Auch ein Secondhandshop, ein Bücherbasar und eine Sammlung wertvoller Designerpuppen warten auf interessierte Käufer. Diese können sich zudem im Lions-Café im ersten Stock mit Kaffee und Kuchen, Getränken, Häppchen und Suppen verwöhnen lassen und dabei Livemusik genießen. Vor dem Kurhaus gibt es einen Glühweinstand sowie frisch gebackene Waffeln.

Der gesamte Erlös der Veranstaltung kommt gemeinnützigen Projekten im Raum Freudenstadt zugute. Bereits Zuvor, nämlich ab dem 18. November, gibt es auch wieder einen Adventskalender, in diesem Jahr erstmals mit einem historischen Bild von Freudenstadt, in vielen Verkaufsstellen in der Stadt. Hinter jedem Türchen auf dem Kalender warten wieder viele Gewinne. Außerdem besteht für jede Losnummer die zusätzliche Chance, einen der beiden Hauptgewinne am 24. Dezember zu gewinnen. Welche Nummern gewonnen haben, steht wieder täglich im Schwarzwälder Boten und im Internet auf der Seite www.lions-freudenstadt.de.

Der Erlös kommt in diesem Jahr dem Förderverein krebskranke Kinder Tübingen sowie einem Integrationsprojekt zugute, mit Hilfe dessen junge Flüchtlinge eine gewerbliche Qualifikation erlangen können, um in das Berufsleben einsteigen zu können.