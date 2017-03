Freudenstadt Gewerkschaft droht mit Prozesswelle

Freudenstadt. In einer Pressemitteilung hat die Gewerkschaft einiges am Umgang des Unternehmens, das das Hotel vor einigen Wochen übernommen hat, mit den Mitarbeitern auszusetzen. Sie kündigte eine Prozesswelle an. Dabei soll es in neun Fällen um Kündigungsschutz und um Lohnfortzahlung im Krankheitsfall gehen, sagte NGG-Rechtsschutzsekretär Sven Hildebrandt unserer Zeitung.

In Sachen Lohnfortzahlung gab Wöhrl, Inhaber der Betreiberfirma Domero Hotel AG, Entwarnung. Es habe unterschiedliche Auffassungen darüber gegeben, ob der Arbeitgeber oder die Krankenkasse so kurz nach der Übernahme für die Lohnfortzahlung bei Krankheit zuständig sei. Es hat mittlerweile einen ersten Prozess um eine Kündigung gegeben, der mit der Zahlung einer Abfindung endete. In diesem habe der Richter angedeutet, dass nach seiner Auffassung in diesem besonderen Fall der Arbeitgeber für die Lohnfortzahlung zuständig sei. Daraufhin sei das Geld jetzt überwiesen worden, sagte Wöhrl unserer Zeitung.

Die Dormero Hotel wolle, dass die Mitarbeiter des Hotelresorts neue Arbeitsverträge unterschreiben, diese verstießen aber gegen die Regelungen des allgemein verbindlichen Manteltarifvertrags für das Hotel- und Gaststättengewerbe, so der Vorwurf der NGG.