Freudenstadt (vr). Die Gewerbesteuer in Freudenstadt steigt auf 380 Prozentpunkte, wie von der Verwaltung vorgeschlagen. Dies beschloss der Gemeinderat mit großer Mehrheit. Die Freien Wähler scheiterten mit ihrem Antrag, den Satz nur auf 365 Prozentpunkte anzuheben. Deren Sprecher Wolfgang Tzschupke hatte argumentiert, Bund und Länder rechnen für dieses Jahr mit einem Überschuss von 24 Milliarden. Eine dicke Erhöhung der Gewerbesteuer sei "ein falsches Signal". OB Julian Osswald hielt entgegen, dass von den Milliarden des Staats bei der Stadt "leider nichts ankommt". Gleichzeitig investierte Freudenstadt viel, auch im Sinne der Unternehmen. Er nannte den Ausbau von Breitband und Kinderbetreuung. "Irgendwo muss das Geld dafür ja herkommen", so Osswald. Die Gewerbesteuer fließe direkt in die Stadtkasse. Mit 380 Prozentpunkten liege Freudenstadt auf dem Niveau der Großen Kreisstädte der Region. Die meisten Firmen betreffe die Erhöhung gar nicht, andere könnten sie indirekt wieder vom Finanzamt holen. Nur 28 Prozent der Kapitalgesellschaften könnten die Erhöhung "nicht kompensieren".