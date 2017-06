Kreis Freudenstadt. Ihren ersten Freudenstädter Gesundheitsdialog für Unternehmen bietet die Krankenkasse Barmer am Mittwoch, 28. Juni, an. Die Veranstaltung findet im Gebäude der Robert Kurz AG, Robert-Bosch-Straße 38 bis 46 in Freudenstadt, statt. Es geht um die Fragen, wie sich der Wandel der Arbeitswelt für Beschäftigte und Arbeitgeber auswirkt und was sie tun können, um die Leistungsfähigkeit und Gesundheit der Mitarbeiter zu erhalten. Unter anderem gibt der TV-Ernährungsexperte Sven Bach Tipps. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung: E-Mail tim.bodin@barmer.de.