Freudenstadt Gesunde Mitarbeiter – starker Betrieb

Freudenstadt. Dass die Beschäftigung mit der eigenen Gesundheit und der der Mitarbeiter im Betrieb durchaus interessant sein und Spaß machen kann, erfuhren Unternehmer und Führungskräfte aus dem regionalen Handwerk bei der Veranstaltung "Gesunde Mitarbeiter – starker Betrieb" in Freudenstadt.

Eingeladen hatte die IKK classic, die sich mit ihrem Konzept des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) in erster Linie an kleine und mittlere Unternehmen wendet. Sie informiert in einer Pressemitteilung über die Veranstaltung.

Schlagworte wie Fachkräftemangel, Überalterung in den Betrieben, steigende Lebensarbeitszeit und Geburtenrückgang verdeutlichten, warum sich Unternehmen mit dem Thema BGM auseinandersetzen, erklärte Maritta Goll, Regionalgeschäftsführerin der IKK classic in der Region Nordschwarzwald, in ihrer Begrüßung. Gleichzeitig jedoch könne man diese Thematik aus einem anderen Blickwinkel sehen: "Wir arbeiten länger, weil wir länger gesund bleiben. Und wir leben in einer hoch entwickelten Gesellschaft, die uns auch viele Möglichkeiten in der Freizeit bietet", so Maritta Goll weiter. Beide Aspekte berücksichtige das BGM, das nicht nur auf das Verhalten des Einzelnen, sondern auch auf die Arbeitsverhältnisse im Betrieb abziele. Dass das gesunde Leben jedes Einzelnen auf einem ganzheitlichen Konzept beruht, zeigte Referent Slatco Sterzenbach, übrigens 17-facher Ironman-Teilnehmer, in einem motivierenden Vortrag: Es gründet sich nicht nur auf die körperlichen Aspekte von Gesundheit, Fitness und Entspannung, sondern auch auf die mentale Dimension von Sinn, Geist und Beruf, die emotionale Ebene von Familie, Freunden und Partner und die materielle Seite von Wohltätigkeit, Konsum und Freizeit. Erst wenn alle vier Dimensionen rund laufen, seien die Weichen für ein gesundes Leben gestellt. "Und es gibt einen Menschen, der dafür verantwortlich ist", sagte Sterzenbach: "Das ist nicht Frau Merkel, nicht dein Chef, nicht dein Partner – das bist du selbst!"