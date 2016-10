Freudenstadt Geld für Katzenhaus

Klein hatte zum 25-jährigen Bestehen der SV auf ein Fest verzichtet. Die Zuwendung der Sparkassen-Versicherung über 1500 Euro stockte er um weitere 1500 Euro auf. Klein und seine Ehefrau Erika haben selbst eine Katze aus dem Tierheim. Katze Paula bereichert nun seit 15 Jahren das Leben der Familie.

Das Geld fließt in den Bau des neuen Katzenhauses, der im Frühjahr starten soll. Für den Tierschutzverein mit rund 400 Mitgliedern sei dies eine große finanzielle Herausforderung, so Rudolf Müller. In dem neuen Katzenhaus sollen ab Herbst nächsten Jahres rund 60 Katzen untergebracht werden. Das neue Gebäude hat außerdem einen Kleintierbereich.