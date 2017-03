Freudenstadt Geld fließt in neun Städte und Gemeinden im Landkreis

Kreis Freudenstadt. Geldsegen vom Land: In neun Städte und Gemeinden des Kreises Freudenstadt fließen aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) Mittel in Höhe von rund 1,9 Millionen Euro. Das Investitionsvolumen beträgt insgesamt 17,7 Millionen Euro. Am meisten Geld sahnt die Gemeinde Waldachtal mit insgesamt rund 420 000 Euro bei einem Investitionsvolumen von rund 3,5 Millionen Euro ab. Gefördert werden zehn Projekte. Der Löwenanteil von rund 151 000 Euro fließt in ein gewerbliches Projekt im Teilort Hörsch­weiler. Die Gemeinde erhält außerdem 24 000 Euro für die Vorbereitung und Begleitung investiver Projekte des Gemeindeentwicklungskonzepts und weitere Planungsprozesse des ELR-Konzepts für alle Ortsteile. Außerdem gibt es 43 000 Euro für den Abbruch des ehemaligen Bauhofgebäudes.