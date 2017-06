Freudenstadt Gehen ist besser als "Taxi" fahren

An anderen Schulen reicht das Spektrum der Ideen zur Lösung des Problems vom viel zitierten "Appell an die Vernunft der Eltern" über den Einsatz von Schülerlotsen bis hin zu besonderen Aktionen. Eine dieser Maßnahmen war bereits vor gut zehn Jahren an der Grundschule in Hechingen (Zollernalbkreis) ins Leben gerufen worden. "Die Verkehrssituation an der Schule und die Gefährdung der Kinder war ein Ärgernis", sagt der damalige Schulleiter Hartmut Markert.

Auf Mitarbeit angewiesen

So habe man sich nach dem Vorschlag von Eltern dazu entschieden, sich der weltweiten "I walk to school"-Aktion anzuschließen: In einer bestimmten Woche erhält jeder Schüler einen Pass, in dem er für jeden zu Fuß zurückgelegten Schulweg einen Stempel bekommt. Seit gut zehn Jahren gibt es die Aktion jährlich in Hechingen. Damit habe man – umrahmt von Veranstaltungen und Demonstrationen –­ ein "Signal" gesendet, sagt Markert.

Anknüpfend an diese Aktion gibt es in Deißlingen (Landkreis Rottweil) einen "Lauf-Bus": An den Aktionstagen holen Eltern ihre Kinder morgens zu Fuß an festgelegten Haltestellen ab und begleiten die Gruppe als "Geh-Gemeinschaft" zur Schule. So können Eltern einerseits davon ausgehen, dass ihr Kind sicher zu Schule kommt, andererseits besteht weniger Gefahr durch die Verkehrsverhältnisse direkt an der Schule – sofern genügend Schüler und Eltern mitmachen.

Der "Lauf-Bus" soll laut Käser-Funk auch in Freudenstadt ein Thema werden: "Wir wollen die Aktion zum nächsten Schuljahr etablieren." Allerdings sei man auf die Mitarbeit der Lehrer in den Klassen angewiesen, die eine Route für die Schüler erarbeiten müssten. Zudem sei geplant, den "Lauf-Bus" "möglichst dauerhaft" anzubieten, damit sich die Eltern darauf verlassen können. Langfristig sei auch denkbar, dass das Modell ohne erwachsene Begleitpersonen funktioniert.

Auch über den Einsatz von Schülerlotsen habe der Elternbeirat nachgedacht, so Käser-Funk –­ allerdings sei dies mit einem "hohen Aufwand"­verbunden und eher eine Idee für Schulen, an denen sich auch ältere Schüler als Lotsen anbieten würden. "Aber an einer reinen Grundschule ist das schwierig", sagt Käser-Funk.