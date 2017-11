Freudenstadt Gedanken auf dem Schanzentisch des Lebens

Der ehemalige Olympiasieger und Weltmeister, heute unter anderem Fernseh-Moderator, gab Einblicke in die Welt eines Spitzensportlers und in das, ­ was heute unter dem Titel Mentales Training läuft – um genau dann fit zu sein, wenn’s drauf ankommt.

Warum wird einer Weltmeister und der andere nicht? Eine Vielzahl von Faktoren spiele eine Rolle. Zunächst müsse jeder seinen eigenen Weg im Leben finden, was schwer sei. Denn der Mensch sei oft "fremdgesteuert", durch die Prägung von Elternhaus, Schule oder Kirche. Sein Weg sei der Sport gewesen. Als schmächtiger Bub mit frecher Klappe kam er bei Keilereien früher zwar unter die Räder – aber es war die ideale Veranlagung fürs Skispringen, ebenso die Herkunft aus dem Schwarzwald. Nicht auf den Mund gefallen zu sein, nutzte ihm später als Moderator.

Um als Spitzenathlet vorne dabei zu sein, müsse vieles passen, unter anderem Technik, Kondition, Kraft, Einstellung und Ziele. "Wer kein Ziel hat, ist überall fehl am Platz", so Thoma. Das Ziel müsse aber realisitisch sein. Er trainierte 13 Mal die Woche, elfeinhalb Monate im Jahr. Zehn Prozent nur betrage der Unterschied in der Beinkraft zwischen einem Spitzenspringer und einem untrainierten Mann; sie rauszukitzeln, sei jedoch harte Arbeit.