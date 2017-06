Freudenstadt Geballte Ladung an Poesie steht bevor

Sascha Falk freute sich darüber, dass mit Ausnahme des Literaturmenüs die Lesungen wieder kostenlos angeboten werden. Das sei nur möglich, weil zahlreiche Förderer und Sponsoren geholfen hätten.

Dass die Literaturtage Strahlkraft über die Region hinaus besäßen, sei dadurch belegt, dass schon weit im Vorfeld Nachfragen eingingen. Die Autoren, die nach Freudenstadt und Baiersbronn kommen, schätzten einhellig die Gastfreundschaft und die Wohlfühl-Atmosphäre.

Vier Frauen unter den elf Protagonisten

Walle Sayer und Matthias Kehle stellten die elf Protagonisten, darunter vier Frauen, vor. Beginn und Ende markieren herausragende Köpfe: Franz Hohler und Inge Jens. Jener als einer der bedeutendsten Schweizer Autoren der Gegenwart, diese als profilierte Herausgeberin und Dokumentaristin.

Literaturfreunde brauchen sich in diesem Zeitraum eigentlich nichts anderes vorzunehmen. Wer tummelt sich da nicht alles in pittoresken Lokalitäten, wie sie im Dorfmuseum Dietersweiler, in der Glashütte Buhlbach, im Morlokhof Mitteltal, im Hotel Zuflucht, im Schwarzwaldhotel Tanne Tonbach, im Kunsthaus Freudenstadt und in der Zimmerei Schleh in Baiersbronn anzutreffen sind. Damit die Besucher nicht nur sitzen und hören, bieten Johannes Schweikle und Walter Trefz eine Literaturwanderung mit anschließender Lesung an. "Spätzle mit Soß" kredenzen Berthold Biesinger und Bernhard Hurm vom Theater Lindenhof Melchingen beim Literaturmenü. Ihren Beitrag zum Marathon leistet auch die Iranerin Shida Bazyar.

Die kostenlose Broschüre "Literatur-Horizonte" mit dem kompletten Angebot liegt ab Anfang kommender Woche an einschlägigen Stellen aus. Dazu zählen Touristikbüros, Büchereien und Buchhandlungen. Ab sofort gibt es die Hefte bei der Kreisvolkshochschule sowie bei der Kreissparkasse.

Weitere Informationen: www.literaturtage.info

■ Lesung mit Franz Hohler: Ein Spaziergang durch sein Gesamtwerk, Freitag, 1. September, 19.30 Uhr, Kreissparkasse Freudenstadt (Stuttgarter Straße).

■ Lesung mit Felix Huby: "Lehrjahre", Samstag, 2. September, 19.30 Uhr, Dorfmuseum Dietersweiler.

■ Lesung mit Otto Jägersberg: "Keine zehn Pferde", Sonntag, 3. Spetember, 11.15 Uhr, Glashütte Buhlbach, Baiersbronn. Einführung und Moderation von Signe Sellke.

■ Lesung mit Annette Pehnt: "Lexikon der Liebe", Mittwoch, 6. September, 19.30 Uhr, Morlokhof, Baiersbronn-Mitteltal. Anmeldung unter Telefon 07441/920 14 44 oder per E-Mail an fds@vhs-kreisfds.de.

■ Literaturwanderung mit Johannes Schweikle und Walter Trefz, Donnerstag, 7. September, 17 Uhr. Wanderung um die Zuflucht und Lesung im Hotel Zuflucht. Anmeldung unter Telefon 07441/920 14 44 oder per E-Mail an fds@vhs-kreisfds.de.

■ Literaturmenü "Spätzle mit Soß" mit Berthold Biesinger und Bernhard Hurm vom Theater Lindenhof, Freitag, 8. September, 19 Uhr, Schwarzwaldhotel Tanne, Baiersbronn-Tonbach. Anmeldung unter Telefon 07442/83 30 oder per E-Mail an urlaub@hotel-tanne.de.

■ Lesung mit Shida Bazyarg: "Nachts ist es leise in Teheran", Samstag, 9. September, 19.30 Uhr, Kunsthaus Freudenstadt.

■ Lesung mit Inge Jens: "Am Schreibtisch – Thomas Mann und seine Welt", Sonntag, 10. September, 11.15 Uhr, Zimmerei Schleh, Stöckerwiesen 24, Baiersbronn.