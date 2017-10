Freudenstadt G-9-Abi erhalten

Freudenstadt. Das Kepler-Gymnasium in Freudenstadt will weiterhin als einziges allgemein bildendes Gymnasium im Landkreis das Abitur in zwei Geschwindigkeiten anbieten. Bisher ist die Schule bereits eine von 44 Modellschulen im Land, an der die Schüler das Abi sowohl nach acht (G 8) als auch nach neun Jahren (G 9) ablegen können.