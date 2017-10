Freudenstadt Fulminanter Schluss mit Tango Nuevo

Freudenstadt. Längst ist das Rudert-Festival eine feste Größe und beim letzten Konzert der Reihe in diesem Jahr reichten die Sitzplätze kaum aus. Geschäftsführer Johannes Rouss sagte bei der Begrüßung, dass er den Gitarristen Friedemann Wuttke bei einem Musikfestival auf dem Hambacher Schloss kennengelernt und gleich engagiert habe.

Um falschen Erwartungen entgegenzuwirken kündigte Rouss vorsorglich an, dass die "Tango Sensations", alle drei studierte Musiker, keinen klassischen argentinischen Tango mitgebracht hatten, sondern eine musikalische Brücke spannten von Barock bis zum Tango Nuevo. Die Künstler entlockten ihren Instrumenten ungeahnte Wohlklänge. In der Pause kommentierte dies eine Besucherin: "Ich wusste bis heute nicht, dass eine Gitarre so schön klingen kann." Was auf das Bandoneon und den Kon­trabass gleichfalls zutraf.

Gruppe hat sich erst vor Kurzem gegründet