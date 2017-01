Freudenstadt Für Vesperkirche sind noch Helfer gefragt

Freudenstadt. In einer Woche, am Dienstag, 24. Januar, öffnet die ökumenische Vesperkirche im katholischen Gemeindesaal unter der Taborkirche in Freudenstadt für elf Tage ihre Türen. Durch eine tägliche warme Mahlzeit, durch die Möglichkeit sich unentgeltlich die Haare schneiden zu lassen, durch musikalische Beiträge und durch Begegnungen und Gespräche soll die Vesperkirche für viele Besucher zu einem Ort der Freude werden. Wichtig ist dabei den Organisatoren, dass alle die kommen gleichberechtigte Gäste sind.