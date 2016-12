Freudenstadt Für Vereine gibt es 19 500 Euro extra

Im Jahr 2016 habe man durch das Gewinnsparen an 119 Institutionen insgesamt 90 000 Euro verteilt, sagte der Bankvorstand. Nun wurden neun weitere Organisationen finanziell unterstützt. Ein großer Betrag geht dabei an die Björn-Steiger Stiftung, die mit den Spendengeldern fünf AED-Säulen für einen "herzsicheren Landkreis Freudenstadt" errichten werden, informierte Walz. Dabei handelt es sich im sogenannte automatisierte externe Defibrillatoren.

Auch in den Schalterräumen der Volksbank in Freudenstadt sowie in den Filialen in Besenfeld, Mitteltal, Wittendorf und Glatten werde man Defibrillatoren anbringen, um in einem Notfall schnelle Hilfe zu gewähren.

Seitens der Stiftung informierte Rainer Bucher darüber, dass man mit den Zuwendungen der Bank die Aktion "100 000 Leben retten" unterstützen werde und das Geld so wieder in den Landkreis fließen. In Zusammenarbeit mit Landrat Klaus Michael Rückert setze die Björn-Steiger-Stiftung die Aktion um. Um den Landkreis flächendeckend "herzsicher" zu machen, werde man circa 180 Defibrillatoren benötigen, sagte Bucher weiter.

Einen weiteren Spendenscheck erhielt die ökumenische Vesperkirche Freudenstadt. Marlene Trick dankte für die Spende, die im nächsten Jahr für die Durchführung der Vesperkirche an elf Tagen verwendet werde.

Ebenfalls bedacht wurde der Verein "Wintersport Stokinger", wofür Erhard Anger dankte. Das Geld wolle man für die Renovierung des Kinder-Skilifts am Stokingerhang in Lauterbad investieren, berichtete er.

Empfänger haben schon Pläne

Achim Klumpp vom "Verein zum Schutze der Eulen und Greifvögel Nordschwarzwald" erhielt eine Spende für die Instandhaltung der Vogelstation in Mitteltal. Für die Gebrüder-Grimm-Schule in Glatten nahm Schulleiterin Ester Lang den Spendenscheck entgegen. Für die Feier zum zehnjährigen Bestehen der Schule im nächsten Jahr wolle man mit dem Geld ein Trommelprojekt" mit den fast 80 sprachbehinderten Schülern initiieren.

Der Verein "Naturerlebnisbad Glatten" verwendet den Spendenbetrag für die Sanierung des Beachvolleyballbereichs, informierte Anneliese Bach vom Vereinsvorstand. Wittendorfs Ortsvorsteher Gottlob Huß gab bekannt, dass das Geld zum einen für die Anschaffung einer Aktivspielausstattung für den Kindergarten in Wittendorf und zum anderen für die Grundschule in Lombach verwendet wird, um Gerätschaften für den Pausenhof zu kaufen.

Auch die Kindertagesstätte "Weltentdecker" in Besenfeld erhielt eine Spende aus dem Gewinnsparertopf. Bürgermeister Gerhard Müller und Krippenleiterin Birgit Schneider dankten für das Geld, das für einen Laptop und für ein Hinweisschild am Haupteingang der Kita verwendet werden soll.

Auch die Gabriele-Iven-Stiftung aus Baiersbronn wurde mit einer Spende bedacht, die für die Anschaffung eines Audiva-Hör-Wahrnehmungstrainers verwendet werden soll.