Freudenstadt Für jede Station die richtige Musik

So auch die Geschichte von der Einweihung einer Autobahnraststätte: Dänische Bustouristen unterbrachen den Pianisten immer wieder, um nach dem Weg zur Toilette zu fragen. Auf dem Kreuzfahrtschiff erschien Gräfin Suchard, Besitzerin eines großen Schokoladenkonzerns, die auch vor dem Pianounterhalter nicht Halt machte. Diese Begegnung brachte dem hoffnungsvollen Künstler ein Engagement am Theater in Stralsund ein, dem Einsatz der Gräfin sei Dank. Der Phantasie blieb überlassen, was die Dame dazu bewogen hatte. Jedenfalls erklang genau passend mit großer Stimme in Anlehnung an "My fair Lady" und "Ich hätt’ getanzt heut’ Nacht" eine gelungene Persi­flage auf der Basis von "In der Straße, wo du läbscht!" – in fast reinem Schwäbisch intoniert. Schließlich ergatterte der aufstrebende Künstler ein jahrelanges Engagement als dritter Ersatzdirigent beim "Phantom der Oper" in Hamburg. Viel Musik aus diesem Musical musste natürlich her, frei interpretiert und arrangiert und stets von großem Applaus aus dem teils mitsingenden Publikum begleitet.

Permanent in Kontakt mit den Zuhörern, mit einem Repertoire, das viele Musikrichtungen umfasste, der aktuellen Stimmung angepasst, schaffte es Harrington, die Besucher des originellen Musik-abends zwei Stunden lang bestens zu unterhalten und in Stimmung zu bringen. Tosender Applaus, stampfende Füße und begeisterte Pfiffe ertönten zum Schluss. Mit einer schmissigen Zugabe beendete Harrington sein Konzert.