Freudenstadt Für IHK geht Qualität vor Geschwindigkeit

Für IHK-Hauptgeschäftsführer Martin Keppler geht hier "Qualität vor Geschwindigkeit", heißt es in einer Pressemitteilung. In der aktuellen Debatte um TTIP verweist er erneut auf die Potenziale, die das geplante Abkommen für den Handel mit Deutschlands größtem Geschäftspartner, den USA, brächte. "Mit einer Exportquote von rund 42 Prozent leben wir im Nordschwarzwald in und von einer globalen Welt. Globalisierung sichert Arbeitsplätze und Wohlstand vor unserer Haustüre", so Keppler. Deshalb setze sich die IHK Nordschwarzwald für freien Handel und offene Märkte ein. Zollsenkungen und die Angleichung administrativer Vorgaben seien "Motoren für Wachstum und Beschäftigung". Die doppelten Zulassungsverfahren, die es heute gibt, sollten abbaut werden –­ sofern deutsche Firmen bei den Amerikanern ein "gleiches Schutzniveau" vorfänden.

Eine breite öffentliche Diskussion sei nach Auffassung des IHK-Hauptgeschäftsführers wichtig und richtig. Doch sie sollte konstruktiv geführt werden. "Wer nur blockiert, verliert", so Keppler.

Gerade vor dem Hintergrund des weltweit zunehmenden Protektionismus’ sei es wichtig, ein Abkommen weiterzuverfolgen, das auf gemeinsamen Werten und Interessen beruhe. "TTIP gibt uns die Chance, die Regeln des Welthandels von morgen mitzugestalten", so Keppler.