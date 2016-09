Freudenstadt Fünfte Etappe der Wanderung

Kreis Freudenstadt. Der Schwarzwaldverein im Bezirk Kniebis startet am Sonntag, 18. September, zur fünften Etappe der Bezirksumwanderung. Der Tag wird organisiert von den Ortsgruppen Horb, Altheim und Waldachtal. Jedermann kann teilnehmen, der Freude am Wandern hat, teilt der Bezirksverein mit. Der Treffpunkt ist um 9.15 Uhr der Platz vor dem Bahnhof Horb, der Abmarsch erfolgt um 9.30 Uhr. In Altheim, wo zur Mittagsrast gehalten wird, können weitere Wanderer noch in die Tour einsteigen. Abmarsch ist hier auf 13 Uhr gelegt. Um genügend Zeit für die Schlusseinkehr in Waldachtal mit Schwäbischem Vesper-Buffet zu haben, wird mit einer Ankunft um 16 Uhr gerechnet. Die Rückfahrt erfolgt gegen 17.30 Uhr mit dem Bus und wird vor Ort geregelt. Die gesamte Wegstrecke beträgt rund 16 Kilometer. Speisen und Getränke sowie Bustransfer gibt es für Selbstzahler. Die Organisatoren empfehlen passende Kleidung und festes Schuhwerk; ferner sollen Getränke mitgenommen werden.