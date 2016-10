Freudenstadt Frontal gegen Auto geprallt

FreudenstadtDrei leicht verletzte Personen und zwei total beschädigte Autos hat ein Unfall gefordert, der sich am Samstag gegen 21 Uhr in der Boschenlochkurve ereignet hat. Eine 18-Jährige war mit ihrem Peugeot von Baiersbronn in Richtung Freudenstadt unterwegs. In der Boschenlochkurve benutzte die junge Frau die mittlere Fahrspur, um einen anderen Wagen zu überholen. Doch weil sie zu schnell in die scharfe Rechtskurve fuhr, geriet die 18-Jährige mit ihrem Auto nach links auf die Gegenspur und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Opel eines 20-Jährigen zusammen. Dabei wurden die 18-Jährige, ihr 20 Jahre alter Beifahrer sowie der Lenker des Opels leicht verletzt. Sie wurden mit Rettungswagen in die Klinik nach Freudenstadt gebracht. An den beiden Autos entstand ein Totalschaden in Höhe von insgesamt etwa 4000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Autos. Die Feuerwehr Freudenstadt war mit vier Fahrzeugen und 20 Mann vor Ort. Eine Spezialfirma reinigte die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsflüssigkeiten. Die Unfallstelle war bis kurz nach Mitternacht zumindest teilweise gesperrt.