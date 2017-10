Freudenstadt Freundschaftlicher Wettbewerb

Die Kleintierzüchter der Kleintierzuchtvereine Alpirsbach, Dornstetten, Freudenstadt, Mitteltal-Obertal und Sulz stellen ihre Kaninchen, Wasser-, Groß-, und Zwerggeflügel sowie Tauben in verschiedenen Rassen und Farbenschlägen aus. Im Rahmen dieses freundschaftlichen Wettbewerbs der Züchter können sich Interessierte ein Bild von der Vielzahl der Kleintiere machen, und die Züchter freuen sich, wenn ihr Hobby vom Publikum beachtet wird.

Die Tiere werden von ausgebildeten Preisrichtern bereits am Freitag beurteilt. Dabei stehen neben den Schönheitsmerkmalen in gleichem Umfang die Gesundheit, Vitalität und Pflege der Tiere im Vordergrund. Die Ausstellung wird dann am Samstag, 28. Oktober, um 11 Uhr eröffnet. Ab 19.30 Uhr findet ein Züchterabend mit Siegerehrung statt. Am Sonntag, 29. Oktober, ist die Ausstellung von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Für Kinder bis 14 Jahre ist der Eintritt frei.

Die kleinen Besucher können sich an einigen Streicheltieren erfreuen. Eine gut sortierte Tombola gehört ebenso zum Programm. Für die Bewirtung der Gäste ist gesorgt.