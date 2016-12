Das Weihnachtskonzert der Freudenstädter Kantorei findet am Sonntag, 18. Dezember, ab 17 Uhr in der Stadtkirche statt. Diesmal steht weihnachtliche Musik der Romantik auf dem Programm. Zusammen mit der Kantorei spielen Petra Dieterle (Sopran), Ruth Brucker (Alt), Steffen Barkawitz (Tenor) und Thorsten Hülsemann (Bass) sowie das Symphonieorchester der Stadtkirche unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Jörg Michael Sander Robert Schumanns "Ad­ventlied", Otto Nicolais Weihnachtliche Festouvertüre über "Vom Himmel hoch" und Joseph Gabriel Rheinbergers Kantate "Der Stern von Bethlehem". Das Symphonieorchester setzt sich zu einem wesentlichen Teil aus Musikern der Region zusammen, darunter auch Instrumentallehrer der Musik- und Kunstschule Region Freudenstadt. Bis zum heutigen Freitag um 12 Uhr gibt es im Vorverkauf noch Karten bei der Arkaden-Buchhandlung, der Buchhandlung Rudert, im Musikhaus Rudert und im evangelischen Dekanat, Telefon 07441/60 87. Die Abendkasse öffnet am Sonntag um 16.15 Uhr. Foto: Kantorei