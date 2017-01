Freudenstadt Freudenstadt punktet kräftig

Stuttgart/Freudenstadt. Glänzend gelaunt präsentiert Tourismusdirektor Michael Krause auf der weltgrößen Publikums-Reisemesse CMT in der Landeshauptstadt, was Gäste und Einwohner in Freudenstadt 2017 Neues zu erwarten haben: Investitionen, Mountain-Bike der Extraklasse, Hip- Hop und ungewöhnliche Klänge. Krause: "Bei uns in Freudenstadt gibt es Heilklima und saubere Luft statt Feinstaubalarm wie gerade in Stuttgart."

Freudenstadt boomt touristisch: Bis November vergangenen Jahres, so die Zahlen des statistischen Landesamts, gab es bei den Ankünften ein Plus von 6,5 Prozent, bei den Übernachtungen sogar von 10,7 Prozent. Krause: "Die Verweildauer hat sich entgegen dem Landestrend bei uns erhöht. Und zwischen Weihnachten und Neujahr, so haben mir die Hoteliers gemeldet, waren die Häuser ausgebucht."

Der positive Trend im Tourismus löst auch neue Investitionen aus. Steffen Schillinger (Berghütte und Hotel Lauterbad) hat nun auch das Waldhotel Zollernblick gekauft und plant dort eine Investition in niedriger zweistelliger Millionenhöhe. Schillinger: "Nach dem Vorbild von Ketten wie ›Motel One‹ möchte ich hier ›Smart Luxury‹ bieten – großzügige Zimmer und 1000 Quadratmeter Wellness zu einem bezahlbaren Preis." Schillinger plant auch einen "Outdoor Pool", ein beheiztes Becken, von dem aus man direkt auf die Schwäbische Alb blicken kann. Der Anbau für die 50 neuen Zimmer mit einer Größe zwischen 33 und 100 Quadratmetern soll noch im Frühjahr starten – wenn die Baugenehmigung bis dahin vorliegt. Im Winter 2018 soll das neue Hotel dann in Betrieb genommen werden. Schillinger: "Damit setzen wir nicht nur auf eine Zielgruppe, die großstädtisches Flair möchte. Sondern auch auf die Industrie, die für einen Teil ihrer Mitarbeiter ein Spesenlimit setzt."