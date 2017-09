Freudenstadt Freudenstadt-Pass fällt durch

Freudenstadt. Den Beschluss, den Pass nicht einzuführen, fasste der Gemeinderat am Dienstag mit 16 zu neun Stimmen, nach langer und teils leidenschaftlicher Debatte. Damit folgte der Rat mit seiner Mehrheit von CDU und FWV der Empfehlung der Stadtverwaltung. Zuvor hatte der zuständige Ausschuss des Gemeinderats in nichtöffentlicher Sitzung mit ähnlicher Mehrheit so abgestimmt.

Osswald: Rückschritt für viele Betroffene

In den Au gen von OB Julian Osswald wäre der Sozialpass, wie ihn etwa Horb und Nagold haben, in Freudenstadt "ein Rückschritt". Die Bedürftigkeit müsse stets aufs Neue amtlich nachgewiesen werden, was eine formelle Hürde darstelle. Den Sozialpass etwa in der Schlange an der Kasse des Schwimmbads vorzulegen, könne als "Stigmatisierung" empfunden werden.