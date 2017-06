Freudenstadt Freudenstadt gutes Pflaster

Den Besuchern wird eine große Auswahl von Textilien, Schmuck, Süßigkeiten und vielem mehr präsentiert. Unüberhörbar locken wieder die Marktschreier Bananen-Fred, Käse-Rudi, Wurst-Herby, Nudel-Kiri und Aal-Hinnerk mit markigen Sprüchen ihre Kunden an. Viele Kunden zogen vollbepackt und zufrieden von dannen. Wer das ganze Spektakel rund um den aufblasbaren Leuchtturm noch verfolgen will, hat dazu am heutigen Samstag von 10 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr die Möglichkeit. Höhepunkt ist am Sonntag ab 16 Uhr der Marktschreierwettbewerb. Dabei kann das Publikum über den besten Marktschreier abstimmen. Stimmzettel gibt es an der Fischmarktschänke. Auch Nachwuchsmarktschreier können ihr Glück versuchen. Jeweils um 14 Uhr gibt es das Bierkrugstemmen. Am Sonntag gibt es von 11 bis 11.30 Uhr nochmals Matjes und Bier kostenlos.