Freudenstadt Freudenstadt bleibt eine gute Adresse

Insgesamt gab es im vergangenen Jahr in Freudenstadt 479 154 Übernachtungen, davon 316 607 (66,1 Prozent) in der Kernstadt einschließlich Christophstal. 80 387 Übernachtungen oder 16 Prozent waren es in Lauterbad, 34 906 oder 7,3 Prozent im Stadtteil Kniebis.

Meiste Urlauber aus Baden-Württemberg

Tourismusdirektor Krause sagte zur positiven Entwicklung in Lauterbad, dass Kniebis vor 20 Jahren noch doppelt so viele Übernachtungen hatte als Lauterbad. Die meisten Gäste, nämlich 52,9 Prozent, kamen aus Baden-Württemberg. Das sei ein eindeutiges Zeichen, dass Kurzurlaube im Umkreis von 150 Kilometern besonders angesagt sind, so Krause weiter. Beliebt ist Freudenstadt unter den ausländischen Gästen vor allem bei den Schweizern, gefolgt von den Niederländern und Franzosen. Die Perspektive für das laufende Jahr sieht nicht ganz so gut aus. Wie Krause berichtete, geht nach den Halbjahresdaten des Statistischen Landesamts die Zahl der Übernachtungen im Landkreis um ein Prozent und in Freudenstadt sogar um 2,3 Prozent zurück. Die Ursache dafür sieht er in Veränderungen in der Hotellandschaft in Freudenstadt. Wegen der Bauarbeiten zur Erweiterung des Hotels Zollernblick gebe es dort momentan weniger Zimmer. Das Hotel Teuchelwald sei inzwischen wegen der Sanierung und der Erweiterung geschlossen. Das Dormero-Hotel versuche in ein anderes Preissegment einzusteigen, das dem Standard von vier Sterne plus entspricht. Dadurch würden die Übernachtungszahlen wie einst im Hotelresort nicht erreicht.

Krause wertet es jedoch positiv, dass immer mehr Hotels auf Qualität setzen und investieren. Das könne zwar vorübergehend zu einem Minus führen, lasse aber für die Zukunft hoffen. Positiv sei auch, dass im Mai nächsten Jahres das ehemalige Hotel Birkenhof als Waldhotel Luise mit 113 Betten wieder an den Start gehen soll.

Eindrucksvoll belegten Zahlen die wirtschaftliche Bedeutung des Tourismus in Freudenstadt. Tagestouristen und Geschäftsreisende ohne Übernachtungen haben 2016 knapp 79 Millionen Euro Umsatz erbracht. Bei den Übernachtungen betrug laut Statistik der Umsatz 61,6 Millionen Euro.

In der Diskussion des Berichts vermisste Stadtrat Stefan Langrehr (CDU) Ziele für die nächsten Jahre. Dazu bemerkte Michael Krause, dass Freudenstadt beim Wettbewerb "Familienfreundliche Kommune" dabei sein wolle. Dabei gab er aber zu, dass es bei der Familienfreundlichkeit in manchen Hotels noch "hakt".

Mountainbiker als Zielgruppe

Stadträtin Carola Broermann (CDU) schlug vor, die Zielgruppe der Mountainbiker über die Sozialen Medien mehr anzusprechen. Stadtrat Günther Braun (SPD) machte den Vorschlag, sich an das Mountainbike-Konzept von Baiersbronn anzuhängen. "Wir brauchen Strecken nicht nur für Profis", sagte er. Auf dem Mountainbike-Trail in Christophstal könne jeder fahren, entgegnete Krause. Die schwierigen Passagen könnten umfahren werden. Bürgermeisterin Stephanie Hentschel betonte, dass es auch die Baiersbronner Mountainbikestrecken in sich haben. Im Übrigen sei die Außenwerbung für die Mountainbiker in Sozialen Medien eher ein Jugend- als ein Tourismusprojekt.