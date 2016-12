Freudenstadt Freude bei Gewinnern

Freudenstadt. Fünf Preise übergab der Handels- und Gewerbeverein Freudenstadt (HGV) an glückliche Gewinner. Einen HGV-Einkaufsgutschein im Wert von 500 Euro ging je an Lonni Krech aus Loßburg sowie an Nikolai Weibert aus Freudenstadt. Einen Gutschein über 1000 Euro erhielt Nadine Böttiger aus Loßburg. Über einen Jahr kostenlosen Strom von den Stadtwerken Freudenstadt kann sich Sabine Decker aus Renchen freuen.