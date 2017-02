Kreis Freudenstadt. Noch freie Plätze bei der Fahrt nach Taizé meldet das Katholische Jugendreferat der BDKJ-Dekanatsstelle Freudenstadt/ Horb. Die Reise zur Pilgerstätte im französischen Burgund findet vom 17. bis 23. April statt. Ziel ist das internationale Jugendtreffen dort. Die Teilnehmer übernachten in einfachen Unterkünften und nehmen ihre Mahlzeiten in der Regel im Freien ein. Teilnehmen können Jugendliche ab 15 Jahren, in Ausnahmefällen ab 14 Jahren, teilt das Dekanat mit. Die Kosten pro Person liegen bei 130 Euro. Anmeldeschluss ist der 6. März. Begleitet wird die Fahrt von Erwachsenen. Kontakt und Infos: Dekanatsstelle Horb/Freudenstadt, Telefon 07451/78 93, E-Mail jugendreferat-fds@bdkj.info, Internet www.bdkj.info/fds.