Freudenstadt Freie Hebammen betrachten vorübergehende Schließung mit Sorge

Zur Überbrückung des aktuellen Hebammennotstands im Kreißsaal machen die Hebammen im Landkreis folgende Vorschläge: Nach ihrem Kenntnisstand seien derzeit mindestens drei angestellte Hebammen in Elternzeit. Diese Hebammen seien die richtigen Ansprechpartnerinnen für eine Rufbereitschaft. Außerdem sollten die Arbeitsbedingungen am Krankenhaus "überdacht und attraktiver gemacht" werden. Im Gegensatz zu anderen Häusern, müssten Hebammen am Freudenstädter Krankenhaus zum Beispiel den Kreißsaal nach jeder Geburt selbst reinigen. Die dafür erforderliche Zeit von mindestens einer Stunde und die ohnehin überbordende Dokumentationspflicht fehlten bei der effizienten Betreuung der Schwangeren. Zusätzlich sollte die Rufbereitschaftspauschale "angemessen bezahlt" werden. Unverständlich seien die aktuellen Personalprobleme auch deswegen, weil sich der Mangel an Hebammen im Oktober 2016 abgezeichnet habe, als zwei Hebammen mit insgesamt 150 Prozent Stellenumfang gekündigt hätten.

Die vorübergehende Schließung des Kreißsaals betrachten die freien Hebammen mit großer Sorge. Wenn die meisten Geburten morgens zwischen 8 und 9 Uhr erfolgen, setzen die Wehen nachts ein. Die Hebammen sehen zudem die Gefahr, dass die ohnehin hohe Kaiserschnittrate im Freudenstädter Krankenhaus (30 bis 40 Prozent bei 1100 Geburten) weiter steigt, damit bis 22 Uhr der Kreißsaal geschlossen werden könne.