Freudenstadt Frauenmannschaft als Aushängeschild

Freudenstadt-Musbach. Die Geburtstagsfeier des Sportvereins Musbach im Bürgerhaus des Stadtteils eröffneten die Bambinis des SV. Die vier- bis fünfjährigen Kinder aus der jüngsten Sparte des Vereins zeigten auf der Bühne zusammen mit ihrer Übungsleiterin Nicole Trick erste Fertigkeiten am Ball und schossen auch schon die ersten Tore zur Fußballhymne "Football’s coming home".

Vorsitzende Karin Raisch begrüßte die Vereinsmitglieder und Gäste im Bürgerhaus. Unter ihnen waren auch Oberbürgermeister Julian Osswald, Sportkreispräsident Alfred Schweizer, der Bezirksvorsitzende des Fußballbezirks Nördlicher Schwarzwald, Edgar Pakai, und Musbachs Ortsvorsteher Joachim Böhm. In einem kurzen Rückblick erinnerte Raisch an die sportlichen Anfänge in Musbach, als am 1. Juli 1957 auf Initiative von Dorfschullehrer Ernst Pohl und elf fußballbegeisterten Musbachern der Sportverein gegründet wurde.

Skilanglauf und Tennis hinzugekommen