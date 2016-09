So lässt es sich aushalten: Unter dem Motto "Genüsslich fit" unternahm das Wahlbündnis "Frauen in den Kreistag" eine Wanderung im Reichenbachtal. Schwarzwald-Guide Ursula Walter führte und überraschte die politisch interessierten Frauen mit einem Picknick an lauschigem Ort. Auch das herrliche Wetter sorgte für beste Stimmung. Und politische Themen kamen natürlich auch zur Sprache. Das nächste Arbeitstreffen findet am Donnerstag, 22. September, um 19 Uhr in Horb im Kloster statt. Foto: Stelzer-Podschwadt