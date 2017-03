Freudenstadt Frau am Hauptbahnhof sexuell belästigt

Die 58-Jährige kam gegen 19.35 Uhr mit der S-Bahn aus Karlsruhe in Freudenstadt an und hatte dort Aufenthalt. Anschließend wollte sie mit dem Regionalzug in Richtung Stuttgart weiterfahren. In der Wartehalle sprach sie ein unbekannter Mann an. Als die Frau kurz vor 20 Uhr in den Regionalzug Richtung Dornstetten einstieg,

folgte ihr der Unbekannte und setzte sich ihr gegenüber.

Er fasste die Frau im Kniebereich an, außerdem griff er sich durch die Hose an sein Geschlechtsteil. Die Betroffene forderte den Mann zum Gehen auf. Daraufhin stand er auf und küsste sie auf Wange und Mund. Dann verließ er das Abteil.

Der Mann wird folgendermaßen beschrieben: Etwa 30 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß, mit schwarzen, glatten, nach hinten gekämmten Haaren und normaler Statur. Der Tatverdächtige könnte ausländischer Herkunft sein. Der Mann war mit einer hellen Bluejeans und einer schwarzen Jacke bekleidet.