Freudenstadt Foto-Paare als nostalgische Fundgrube

Mit enormer Tiefenperspektive

Dem Denkmalvereins-Vorsitzenden Siegfried Schmidt blieb es vorbehalten, Zustandekommen und Zielsetzung der Ausstellung zu skizzieren. Ein zufälliges Zusammentreffen zwischen ihm und Falk Schaal vor einem Jahr habe den Anstoß für die fotografische Aufarbeitung gegeben. Schaal hatte bereits Dutzende "Remakes historischer Ansichten" angefertigt. Ansichtskartenmotive mit "prächtig anzusehenden Fenstern, hübsch gearbeiteten Vordächern, gemauerten Kaminen, ziervollen Balkongeländern" forderten zum Vergleich mit den aktuellen Fotos von Falk Schaal heraus.

Der Betrachter, so Schmidt, taste sich von Detail zu Detail in die Abbildungen hinein. Die Exponate, so die Überzeugung des Denkmalschützers, vermittelten "eine enorme Tiefenperspektive auf die Stadt". Die unkommentierten Fotopaare forderten fortwährend zu persönlichen Stellungnahmen hinsichtlich der veränderten Stadtumfeld-Bedingungen heraus. Insofern stecke für den Denkmalverein in der Ausstellung "eine Menge Aufklärungspotenzial". Mit Dankadressen an Personen und Institutionen, die das Zustandekommen der Ausstellung ermöglicht hatten, beendete Schmidt seine Einführung.

Faktor Zeit rückt in den Hintergrund

Falk Schaal wünschte sich in seiner kurzen Replik, dass sich viele Besucher auf eine jeweils "eigene Entdeckungsreisen" begeben. Als er im Jahr 2015 das einstige Breuninger-Ferienheim in Loßburg-Hohenrodt vor dem späteren Absiss fotografierte, entstand die Idee, alte Ansichten aus Freudenstadt und Umgebung aus der damaligen Perspektive neu zu fotografieren. Sein Arbeitsprinzip, basierend auf "möglichst genauer Übereinstimmung von Blickwinkel, Lichtverhältnissen, Farben, Stimmungen und Jahreszeit", rücke den "Faktor Zeit zunehmend in den Vordergrund". Dabei kämen oft erstaunliche Details ans Licht. Im Anschluss an den offiziellen Teil der Vernissage bot sich den Besuchern Gelegenheit, bei Getränken und Schnittchen die Exponate in Augenschein zu nehmen und mit dem Fotografen ins Gespräch zu kommen.

Die Ausstellung im Kurhaus ist bis 30. Juni täglich von 9 bis 20 Uhr zu besichtigen. Falk Schaals begleitendes Buch ist bereits in der zweiten Auflage erschienen. Es ist unter anderem im Buchhandel und an der Theaterkasse erhältlich.