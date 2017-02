Freudenstadt "Flüchtlinge & Sport" findet große Resonanz

Etwa 450 Flüchtlinge nutzten am 24. September vergangenen Jahres die Gelegenheit, sich im Hermann-Saam-Stadion und in den angrenzenden Sporthallen sportlich zu betätigen. "Deutschlandweit wurde der Flüchtlingssporttag erstmals in dieser Form ausgetragen", berichtete nun Sportkreispräsident Alfred Schweizer beim Helferfest im Champions-Park der Fußballschule Harald Schumacher.

Eingeladen waren dazu Mitwirkende und Helfer, die mit viel Engagement in irgend einer Form zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen hatten. "Dafür, dass dies alles so gelingen konnte, waren viele abendliche Vorbereitungstermine und Sitzungen notwendig – und viele helfende Hände am Sporttag", so Schweizer. "Der Sporttag war ein voller Erfolg. Er fand bis weit über die Grenzen des Sport- und Landkreises hinaus großen Anklang", berichtete Schweizer. Bei der Vollversammlung der Sportkreise habe die Veranstaltung viel Aufmerksamkeit erhalten, so der Sportkreispräsident. Ein besonderes Willkommen ging an Landrat Klaus Michael Rückert und das Team vom Landratsamt. Viel Lob bekam Jan Porysiak von der dortigen Stabsstelle für den Flüchtlingsbereich. Mit seinen Helfern habe Porysiak jederzeit mit vollem Einsatz an dem Projekt mitgewirkt.

Stellvertretend für alle Vereinsvertreter wurden Harald Türk sowie die Familie Fischer und Kurt Wiehler begrüßt. Zudem die Sportkreis- Ratsmitglieder, die durch ihren Zuspruch und ihre Mitentscheidung dazu beigetragen hatten, dass der Flüchtlingssporttag in dieser Form zustande kam.