Freudenstadt Flammandra: Leidenschaft in lauer Sommernacht

"Kaleidoskop" von "Flammandra": Das ist Artistik in Perfektion, eingebettet in Feuerzauber und Feuerwerk, lautstark durchmischt von choreografisch abgestimmten Klangwelten. Wer das Glück hatte, einen Platz nahe an der Bühne ergattert zu haben, bekam dabei ordentlich etwas auf die Ohren. Die Aufsichtskräfte des Veranstalters hatten alle Hände voll zu tun, den Vorwärtsdrängenden zu wehren und den Sicherheitsabstand zu überwachen. Tatsächlich kamen die dicht gereihten Besucher aus dem Staunen kaum heraus. Nach einem ersten pyrotechnischen Knalleffekt stimmte die Sängerin Doreen Latta als Chocolatta mit kräftiger, geschulter Stimme die Gäste auf das Ereignis ein. Darüber hinaus gefiel sie als musikalische Stütze der Inszenierung.

Sieben Individualisten und Künstler-Duos drückten dem Programm ihren Stempel auf. In luftiger Höhe wand sich Akrobat Ron Kross in absoluter Körperbeherrschung um sein Vertikaltuch. Vitor Garcia stand ihm mit seiner Luftakrobatik in und um einen offenen Käfig in nichts nach. Partnerakrobatik mit "2QUIX" demonstrierte, dass selbst bei wagemutigsten Salti der Humor nicht zu kurz kommen muss, beispielsweise beim Showact "Schleuderbrett". Höchste Klasse legte Marina Skulditskaja mit ihrer unglaublichen Handstandakrobatik an den Tag. Mit ihrem Showact "Vision" zelebrierte sie eine Mischung aus kraftvoller Akrobatik und tänzerischer Choreografie.

Mit feurigen Tanzeinlagen und brennenden Jonglagefackeln, kombiniert mit einem Schuss Erotik, überzeugten die Artistinnen der Company Project PQ. Nelly Farouche schließlich verknüpfte Luftartistik mit Tanz zu einer fantasievollen Darbietung. Nach so viel atemberaubendem Kick für die Sinne fiel am Schluss der Dank von Michael Krause und Tourismus-Mitarbeiterin Sarah Lemke an die Künstler und das "hervorragende Publikum" verdientermaßen in höchsten Tönen aus.