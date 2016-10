Freudenstadt Fläche ist im Landkreis das Problem

Erster Landesbeamter Reinhard Geiser gab zu, dass es sicher Optimierungsbedarf gebe. Es sei bisher jedoch immer gelungen, genügend Kindergartenplätze zur Verfügung zu stellen. Für die Ganztagsbetreuungsangebote in dieser Altersgruppe geht man von einer Ausbauquote von 16,9 Prozent für 2017 aus. Hingegen ist keine Ausbauquote bei den Betreuungsangeboten für die sieben- bis 14-jährigen Kinder geplant.

Differenzierter muss man die Betreuung der Kinder unter drei Jahren betrachten. Für 3020 Kinder standen am Stichtag 1. März insgesamt 1009 Betreuungsplätze zur Verfügung. Dagegen ist die Zahl der zur Verfügung stehenden Plätze in der Tagespflege und der Kleinkinderbetreuung gestiegen. Betreut wird die Gesamtheit dieser Kinder zum einen in der eigenen Familie, in Kinderkrippen, in altersgemischten Gruppen, durch die Tageseltern oder in betreuten Spielgruppen in freier Trägerschaft. Der Ausbau der Krippenplätze geht jedoch zurück.

Im Kreis Freudenstadt erwartet man wegen der sinkenden Einwohnerzahlen in der Altersstufe null bis drei Jahre bis zum 1. März 2017 eine geringere Nachfrage, sodass lediglich prognostizierte 899 Plätze benötigt werden. Dies entspricht einer angestrebten Ausbauquote von 31 Prozent, die der Kreis für die beiden Folgejahre geringfügig nach oben korrigieren will.

Nach dem Fazit der Verantwortlichen um Jugendamtsleiterin Charlotte Orzschig steht fest, dass man die Problematik im Bereich der Flexibilisierung im Zusammenspiel von Elternerwartungen und dem Angebot der Gemeinden bereits recht deutlich spürt. Und dies, obwohl es im Kreis Freudenstadt in allen Bereichen noch freie Plätze gibt. Wenn da nur nicht das Problem mit der Fläche wäre.

Trotz allem sei man gut aufgestellt, sagte Charlotte Orzschig. Sie hofft, dass eventuell benötigte Stellen auch besetzt können, denn der "Markt an qualifiziertem Fachpersonal ist leergefegt". Dass man die Ausbaustufen nach dieser Bestandserhebung und der daraus resultierenden Bedarfsplanung entsprechend erhöhen sollte, darüber war sich der Jugendausschuss einig.